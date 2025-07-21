Совершил 17 сбросов воды: в Киеве к ликвидации последствий российской атаки привлекали авиацию

В Киеве к ликвидации последствий российской атаки спасатели привлекали авиацию ГСЧС Украины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, к тушению пожара был задействован вертолет МИ-8, который совершил 17 сбросов воды, в общей сложности – 34 тонны.

Работы продолжаются. Спасатели продолжают бороться с огнем и устранять последствия обстрела - говорится в сообщении.

Спасатели подтвердили гибель человека в результате атаки на Киев и показали последствия ударов

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.