Здійснив 17 скидів води: у Києві до ліквідації наслідків російської атаки залучали авіацію

У Києві до ліквідації наслідків російської атаки рятувальники залучали авіацію ДСНС України, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, до гасіння пожежі було задіяно вертоліт МІ-8, який здійснив 17 скидів води, загалом – 34 тонни.

Роботи тривають. Рятувальники продовжують боротися з вогнем та усувати наслідки обстрілу - йдеться у повідомленні.

Рятувальники підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.