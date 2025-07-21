Здійснив 17 скидів води: у Києві до ліквідації наслідків російської атаки залучали авіацію
Київ • УНН
У Києві рятувальники залучили вертоліт МІ-8 для гасіння пожеж після нічної атаки, здійснивши 17 скидів води. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одну госпіталізовано, пошкоджено метро та будівлі.
У Києві до ліквідації наслідків російської атаки рятувальники залучали авіацію ДСНС України, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, до гасіння пожежі було задіяно вертоліт МІ-8, який здійснив 17 скидів води, загалом – 34 тонни.
Роботи тривають. Рятувальники продовжують боротися з вогнем та усувати наслідки обстрілу
Рятувальники підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів21.07.25, 07:09 • 4034 перегляди
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.