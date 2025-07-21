Нічний удар по Києву: одна людина загинула

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 21 липня, загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

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"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки", - написав Ткаченко.

Він також розповів, що у Дарницькому районі столиці госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська", при цьому пожежі на самій станції немає, нині там посилили режим провітрювання.

У Дніпровському районі, де сталося займання на даху житлового будинку, постраждалих немає. В Дарницькому, де пожежа в приміщенні дитсадка, теж постраждалих не виявили - розповів Кличко.

Крім того, за його словами:

у Дарницькому районі займання на даху житлового будинку а також на даху нежитлової будівлі, пожежа в супермаркеті;

у Дніпровському сталося загорання МАФів та пожежа в приміщенні дитячого садка;

у Шевченківському районі пожежа в житловому будинку та задимлення на відкритій території.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у столиці палає ЖК "Львівський квартал".

Нагадаємо

Київ у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою ворожою атакою з повітря. Кілька потужних вибухів пролунало близько 3:20.

Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі