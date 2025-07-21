Нічний удар по Києву: одна людина загинула
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 21 липня, загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки", - написав Ткаченко.
Він також розповів, що у Дарницькому районі столиці госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська", при цьому пожежі на самій станції немає, нині там посилили режим провітрювання.
У Дніпровському районі, де сталося займання на даху житлового будинку, постраждалих немає. В Дарницькому, де пожежа в приміщенні дитсадка, теж постраждалих не виявили
Крім того, за його словами:
- у Дарницькому районі займання на даху житлового будинку а також на даху нежитлової будівлі, пожежа в супермаркеті;
- у Дніпровському сталося загорання МАФів та пожежа в приміщенні дитячого садка;
- у Шевченківському районі пожежа в житловому будинку та задимлення на відкритій території.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у столиці палає ЖК "Львівський квартал".
Нагадаємо
Київ у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою ворожою атакою з повітря. Кілька потужних вибухів пролунало близько 3:20.
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21.07.25, 04:18 • 5694 перегляди