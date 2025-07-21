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Нічний удар по Києву: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.

Нічний удар по Києву: одна людина загинула

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 21 липня, загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки", - написав Ткаченко.

Він також розповів, що у Дарницькому районі столиці госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.

 У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська", при цьому пожежі на самій станції немає, нині там посилили режим провітрювання.

У Дніпровському районі, де сталося займання на даху житлового будинку, постраждалих немає. В Дарницькому, де пожежа в приміщенні дитсадка, теж постраждалих не виявили

- розповів Кличко.

Крім того, за його словами:

  • у Дарницькому районі займання на даху житлового будинку а також на даху нежитлової будівлі, пожежа в супермаркеті;
    • у Дніпровському сталося загорання МАФів та пожежа в приміщенні дитячого садка;
      • у Шевченківському районі пожежа в житловому будинку та задимлення на відкритій території.

        Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у столиці палає ЖК "Львівський квартал".

        Нагадаємо

        Київ у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою ворожою атакою з повітря. Кілька потужних вибухів пролунало близько 3:20.

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        ВійнаКиїв
        Віталій Кличко
        Київ
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