Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи
Київ • УНН
У ніч на 21 липня Київ зазнав масованої ворожої атаки з повітря, зафіксовано близько 50 ворожих БпЛА, що намагаються оточити столицю. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К.
Київ у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою ворожою атакою з повітря. Про це повідомляє УНН.
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О 02:50 Повітряні сили (ПС) повідомили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт ворожого МіГ-31К.
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Кілька потужних вибухів пролунало близько 3:20.
Тим часом моніторингові ресурси повідомляють, що близько 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю та взяти її у "кільце".
У Київській ОВА закликали громадян залишатися в укриттях, в області працює ППО.
"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - додали в Київській ОВА.
Нагадаємо
В ніч на 21 липня росія вивела з новоросійська в Чорне море підводний човен, здатний нести до 6 ракет "Калібр". Також зафіксовано зліт Ту-95 з аеродрому "оленья" та понад 110 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.
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