Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи

Київ у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою ворожою атакою з повітря. Про це повідомляє УНН.

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О 02:50 Повітряні сили (ПС) повідомили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт ворожого МіГ-31К.

Швидкісна ціль на Чернігівщині! ... Київ! Укриття! - закликали в ПС.

Кілька потужних вибухів пролунало близько 3:20.

Тим часом моніторингові ресурси повідомляють, що близько 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю та взяти її у "кільце".

У Київській ОВА закликали громадян залишатися в укриттях, в області працює ППО.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - додали в Київській ОВА.

Нагадаємо

В ніч на 21 липня росія вивела з новоросійська в Чорне море підводний човен, здатний нести до 6 ракет "Калібр". Також зафіксовано зліт Ту-95 з аеродрому "оленья" та понад 110 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.

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