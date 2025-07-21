Ракетна загроза: росія вивела підводний ракетоносій у Чорне море, кілька Ту-95 злетіли з аеродрому "оленья"
Київ • УНН
За даними моніторингових ресурсів, росія вивела з новоросійська в Чорне море підводний човен, здатний нести до 6 ракет "Калібр". Також зафіксовано зліт Ту-95 з аеродрому "оленья" та понад 110 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.
росія вивела в акваторію Чорного моря підводний ракетоносій, максимальним залпом до 6 крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові канали.
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Зазначається, що підводний човен проєкту "Варшавянка" було виведено з пункту базування в новоросійську.
Тим часом Повітряні сили попереджають про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "оленья" (мурманська область, рф).
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Крім того, "монітори" вказують на наявність у повітряному просторі України понад 110-ти ворожих ударних БпЛА.
Нагадаємо
У ніч на 20 липня рф атакувала Україну 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф. Було атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.
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