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Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 25 із 57 безпілотників, якими рф з вечора атакували Україну

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У ніч на 20 липня рф атакувала Україну 57 ударними БпЛА типу "Shahed" та імітаторами. Сили оборони збили 18 "Shahed" та 7 БпЛА втратили локацію/були подавлені РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 25 із 57 безпілотників, якими рф з вечора атакували Україну

У ніч на 20 липня рф атакувала Україну 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

Зазначається,  що атаковано Запоріжжя та прифронтові території  Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

У Повітряних силах додають, що наразі ворожа атака триває – нова хвиля "шахедів" прямує з північно-східного напрямку.

154 бої за добу: ЗСУ завдали ударів по семи скупченнях сили й техніки росії20.07.25, 09:00 • 876 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Курськ
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
Запоріжжя
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