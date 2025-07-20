Воздушные силы ВСУ: обезврежено 25 из 57 беспилотников, которыми рф с вечера атаковала Украину

В ночь на 20 июля рф атаковала Украину 57 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что атакованы Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Кроме того, 7 БПЛА – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 32 БПЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

В Воздушных силах добавляют, что сейчас вражеская атака продолжается – новая волна "шахедов" направляется с северо-восточного направления.

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