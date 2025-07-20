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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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154 боя за сутки: ВСУ нанесли удары по семи скоплениям силы и техники России

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В течение минувших суток, 19 июля, произошло 154 боевых столкновения. Силы обороны поразили семь скоплений живой силы и техники врага, пункт управления БпЛА и артсистему оккупантов.

154 боя за сутки: ВСУ нанесли удары по семи скоплениям силы и техники России

С начала прошлых суток, 19 июля, между украинскими войсками и российскими оккупационными силами произошло 154 боя. Силы обороны нанесли удары по семи скоплениям живой силы и техники врага, пункту управления БпЛА и артсистеме оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 20.07.2025.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, применив 31 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5706 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3857 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шостка Сумской области; Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое Донецкой области; Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское, Васиновка, Орехов, Григоровка, Речное Запорожской области; Тягинка, Львово Херсонской области

- говорится в отчете.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Стройовка, Липцы и Старица

- сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголово, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григоровка.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Дылеевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономичное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Орехово, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверово, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

Бойцы подразделения ГУР МО Украины "Легион "Свобода России" успешно устроили засаду на боевиков росгвардейского подразделения "ахмат" вблизи села Великая Белозерка Запорожской области. В результате подрыва автомобиля ликвидированы трое "ахматовцев", получена информация о логистике врага.

Шмыгаль в понедельник готовит представление программы работы Минобороны - Зеленский18.07.25, 15:13 • 4566 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Сумская область
Запорожская область
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Шостка
Херсонская область
Гуляйполе
Северск
Торецк
Часов Яр
Украина
Краматорск
Купянск
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