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Спецпризначенці ГУР під час рейду знищили трьох кадирівців у глибокому тилу противника

Київ • УНН

 • 2574 перегляди

Бійці підрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода Росії" 17 липня успішно влаштували засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу "ахмат" поблизу села Велика Білозерка Запорізької області. Внаслідок підриву автомобіля ліквідовано трьох "ахматівців", здобуто інформацію про логістику ворога.

Спецпризначенці ГУР під час рейду знищили трьох кадирівців у глибокому тилу противника

Бійці підрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода Росії" влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу "ахмат" поблизу села Велика Білозерка, передає УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

За даними розвідки, 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання.

Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох "ахматівців". Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.

Легіон "Свобода Росії" звертається до представників усіх народів, пригноблених москвою, а також до військовослужбовців окупаційних військ: ваші життя для кремлівського командування — розхідний матеріал 

- йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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