Спецпризначенці ГУР під час рейду знищили трьох кадирівців у глибокому тилу противника

Бійці підрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода Росії" влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу "ахмат" поблизу села Велика Білозерка, передає УНН із посиланням на ГУР.

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За даними розвідки, 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання.

Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох "ахматівців". Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.

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