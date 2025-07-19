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Спецназовцы ГУР во время рейда уничтожили трех кадыровцев в глубоком тылу противника

Киев • УНН

 • 2302 просмотра

Бойцы подразделения ГУР МО Украины "Легион "Свобода России" 17 июля успешно устроили засаду на боевиков росгвардейского подразделения "ахмат" вблизи села Великая Белозерка Запорожской области. В результате подрыва автомобиля ликвидированы трое "ахматовцев", получена информация о логистике врага.

Спецназовцы ГУР во время рейда уничтожили трех кадыровцев в глубоком тылу противника

Бойцы подразделения ГУР МО Украины "Легион "Свобода России" устроили успешную засаду на боевиков росгвардейского подразделения "Ахмат" вблизи села Великая Белозерка, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

По данным разведки, 17 июля воины Легиона незаметно преодолели более 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области, уничтожили цель и без потерь вернулись с задания.

В результате подрыва автомобиля были ликвидированы трое "ахматовцев". Также во время операции получена информация о логистике, технике и командных пунктах врага.

Легион "Свобода России" обращается к представителям всех народов, угнетенных Москвой, а также к военнослужащим оккупационных войск: ваши жизни для кремлевского командования — расходный материал 

- говорится в сообщении.

"Может снизить мощности и стоимость акций "Газпрома": источник сообщил детали киберудара ГУР по российскому газовому монополисту19.07.25, 11:04 • 2942 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Запорожская область
Главное управление разведки Украины
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