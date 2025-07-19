«Может снизить мощности и стоимость акций «Газпрома»: источник сообщил детали киберудара ГУР по российскому газовому монополисту

Масштабная кибероперация Главного управления разведки по уничтожению информационной системы российского "Газпрома" способна привести к аварийному режиму работы и осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, сообщили УНН источники.

Детали

Как объясняет собеседник в ГУР МО, на этот раз украинским киберспециалистам удалось достичь максимальных результатов благодаря масштабам поражения сетевой инфраструктуры атакованной цели. "Как видно на обнародованном видео, степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы "Газпрома" беспрецедентно глубока, достичь подобного уровня ранее не удавалось", - отмечает источник в украинской разведке.

В результате кибероперации, по данным собеседника УНН, был уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, в частности данные о том, кому и сколько газа/нефти нужно поставлять, данные по платежам, налогам, финансовые балансы "Газпрома", информацию о лицензиях и юридических договорах корпорации. Кроме того, по данным источника, были уничтожены данные системы SCADA и GIS, которые управляют давлением, расходами, балансами газа и нефти, данные о скважинах и сетях "Газпрома".

По оценкам собеседника в ГУР, как следствие это может привести к существенному уменьшению поступления доходов в бюджет от фактически основного источника финансирования военной агрессии России против Украины. "Мы можем говорить о невозможности заключения новых контрактов государственной корпорацией "Газпром", аварийном режиме работы систем корпорации "Газпром" и осложнении транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, дефолте по обязательствам, существенном падении стоимости акций "Газпрома", подрыве стабильности банков, кредитующих "Газпром" и многих других негативных последствиях для страны-агрессора", - отмечает источник.

Справка: Информационные системы "Газпрома" - это совокупность программного обеспечения, аппаратного обеспечения и инфраструктуры, обеспечивающих автоматизацию и управление деятельностью компании "Газпром" и ее дочерних предприятий. Они включают в себя системы для управления производством, транспортировкой, распределением и продажами газа, а также системы для управления финансами, персоналом, безопасностью и другими направлениями деятельности компании.

По словам источника в ГУР, киберспециалистами был получен полный доступ ко всем информационным системам корпорации "Газпром", что дало возможность скопировать сотни терабайт данных. Получен полный доступ к внутренней аналитической сети и серверам, скопировано более 20000 профилей пользователей с их электронно-цифровыми подписями (ЭЦП) - сотрудников всех звеньев информационной системы Газпрома, указал источник.

Кроме того, по данным собеседника УНН, изъяты базы данных более чем 390 дочерних компаний и филиалов Газпрома, в том числе "Газпром Тепло Энерго", "Газпром Обл Энерго", "Газпром Энергосбыт" и сотни других. Получены доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры "Газпрома" (трубы, клапаны, датчики и прочее), а также к вспомогательным системам Газпрома - защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многого другого. Тайно скачаны данные автоматизированных систем контроля и данные кластеров серверов 1С вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) корпорации "Газпром" и дочерних компаний, указал источник.

С использованием уникального программного обеспечения, по данным источника, было осуществлено удаление всех данных информационной системы корпорации "Газпром", которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.

Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру «Газпрома», уничтожив значительные объемы данных