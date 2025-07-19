«Может снизить мощности и стоимость акций «Газпрома»: источник сообщил детали киберудара ГУР по российскому газовому монополисту

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
18 июля, 18:06 • 48681 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 160940 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 88084 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 83634 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 86112 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 74379 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
18 июля, 11:59 • 58603 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
18 июля, 11:37 • 56740 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
18 июля, 10:40 • 208772 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 110130 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.2м/с
75%
743мм
Популярные новости
РФ готовит новых коллаборантов среди активистов кремлевских движений - ЦНС19 июля, 00:35 • 10096 просмотра
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности19 июля, 01:26 • 22623 просмотра
Австралия передала Украине танки Abrams - Reuters03:22 • 4740 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине03:53 • 20374 просмотра
«Адские ночь и утро для Павлограда»: в ОВА сообщили о самой массированной атаке ракетами и беспилотниками05:30 • 17637 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 160943 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 118186 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 186559 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 208772 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 386850 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Олег Кипер
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Херсонская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 48682 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 129708 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 133511 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 139095 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 251054 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
M1 Abrams
Хранитель

«Может снизить мощности и стоимость акций «Газпрома»: источник сообщил детали киберудара ГУР по российскому газовому монополисту

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Главное управление разведки осуществило масштабную кибероперацию, уничтожив информационную систему российского «Газпрома». Это может привести к аварийному режиму работы и усложнению транспортировки газа в регионах РФ, а также к значительному уменьшению доходов в бюджет России.

«Может снизить мощности и стоимость акций «Газпрома»: источник сообщил детали киберудара ГУР по российскому газовому монополисту

Масштабная кибероперация Главного управления разведки по уничтожению информационной системы российского "Газпрома" способна привести к аварийному режиму работы и осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, сообщили УНН источники.

Детали

Как объясняет собеседник в ГУР МО, на этот раз украинским киберспециалистам удалось достичь максимальных результатов благодаря масштабам поражения сетевой инфраструктуры атакованной цели. "Как видно на обнародованном видео, степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы "Газпрома" беспрецедентно глубока, достичь подобного уровня ранее не удавалось", - отмечает источник в украинской разведке.

В результате кибероперации, по данным собеседника УНН, был уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, в частности данные о том, кому и сколько газа/нефти нужно поставлять, данные по платежам, налогам, финансовые балансы "Газпрома", информацию о лицензиях и юридических договорах корпорации. Кроме того, по данным источника, были уничтожены данные системы SCADA и GIS, которые управляют давлением, расходами, балансами газа и нефти, данные о скважинах и сетях "Газпрома".

По оценкам собеседника в ГУР, как следствие это может привести к существенному уменьшению поступления доходов в бюджет от фактически основного источника финансирования военной агрессии России против Украины. "Мы можем говорить о невозможности заключения новых контрактов государственной корпорацией "Газпром", аварийном режиме работы систем корпорации "Газпром" и осложнении транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, дефолте по обязательствам, существенном падении стоимости акций "Газпрома", подрыве стабильности банков, кредитующих "Газпром" и многих других негативных последствиях для страны-агрессора", - отмечает источник.

Справка: Информационные системы "Газпрома" - это совокупность программного обеспечения, аппаратного обеспечения и инфраструктуры, обеспечивающих автоматизацию и управление деятельностью компании "Газпром" и ее дочерних предприятий. Они включают в себя системы для управления производством, транспортировкой, распределением и продажами газа, а также системы для управления финансами, персоналом, безопасностью и другими направлениями деятельности компании.

По словам источника в ГУР, киберспециалистами был получен полный доступ ко всем информационным системам корпорации "Газпром", что дало возможность скопировать сотни терабайт данных. Получен полный доступ к внутренней аналитической сети и серверам, скопировано более 20000 профилей пользователей с их электронно-цифровыми подписями (ЭЦП) - сотрудников всех звеньев информационной системы Газпрома, указал источник.

Кроме того, по данным собеседника УНН, изъяты базы данных более чем 390 дочерних компаний и филиалов Газпрома, в том числе "Газпром Тепло Энерго", "Газпром Обл Энерго", "Газпром Энергосбыт" и сотни других. Получены доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры "Газпрома" (трубы, клапаны, датчики и прочее), а также к вспомогательным системам Газпрома - защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многого другого. Тайно скачаны данные автоматизированных систем контроля и данные кластеров серверов 1С вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) корпорации "Газпром" и дочерних компаний, указал источник.

С использованием уникального программного обеспечения, по данным источника, было осуществлено удаление всех данных информационной системы корпорации "Газпром", которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.

Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру «Газпрома», уничтожив значительные объемы данных18.07.25, 12:32 • 5622 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаНовости Мира
Газпром
Главное управление разведки Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9