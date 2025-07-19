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"Може знизити потужності та вартість акцій "Газпрому": джерело повідомило деталі кіберудару ГУР по російському газовому монополісту

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Джерело розповіло подробиці нищівного кіберудару ГУР по російському газовому монополісту.

"Може знизити потужності та вартість акцій "Газпрому": джерело повідомило деталі кіберудару ГУР по російському газовому монополісту

Масштабна кібероперація Головного управління розвідки зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до аварійного режиму роботи та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф, повідомили УНН джерела.

Деталі

Як пояснює співрозмовник у ГУР МО, цього разу українським кіберфахівцям вдалося досягти максимальних результатів завдяки масштабам ураження мережевої інфраструктуру атакованої цілі. "Як видно на оприлюдненому відео, ступінь проникнення українських кіберфахівців в інформаційні системи "Газпрому" безпрецедентно глибокий, досягти подібного рівня раніше не вдавалося", - наголошує джерело в українській розвідці.

У результаті кібероперації, за даними співрозмовника УНН, було знищено облік контрактів, графіків, тарифів корпорації, зокрема дані про те, кому і скільки газу/нафти треба постачати, дані щодо платежів, податків, фінансові баланси "Газпрому", інформацію про ліцензії і юридичні договори корпорації. Крім того, за даними джерела, було знищено дані системи SCADA і GIS, які керують тиском, витратами, балансами газу та нафти, дані про свердловини і мережі "Газпрому".

За оцінками співрозмовника в ГУР, як наслідку це може призвести до суттєвого зменшення надходження доходів до бюджету від фактично основного джерела фінансування військової агресії росії проти України. "Ми можемо говорити про неможливість укладання нових контрактів державною корпорацією "Газпром", аварійного режиму роботи систем корпорації "Газпром" та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф, дефолту по зобов’язаннях, суттєвого падіння вартості акцій "Газпрому", підриву стабільності банків, що кредитують "Газпром" та багато інших негативних наслідків для країни-агресора", - зазначає джерело.

Довідково: Інформаційні системи "Газпрому" - це сукупність програмного забезпечення, апаратного забезпечення та інфраструктури, що забезпечують автоматизацію та управління діяльністю компанії "Газпром" та її дочірніх підприємств. Вони включають в себе системи для управління виробництвом, транспортуванням, розподілом та продажами газу, а також системи для управління фінансами, персоналом, безпекою та іншими напрямками діяльності компанії.

Зі слів джерела в ГУР, кіберфахівцями було отримано повний доступ до усіх інформаційних систем корпорації "Газпром", що надало можливість скопіювати сотні терабайт даних. Отримано повний доступ до внутрішньої аналітичної мережі та серверів, скопійовано понад 20000 профілів користувачів з їхніми електронно-цифровими підписами (ЕПЦ) - працівників всіх ланок інформаційної системи Газпрому, вказало джерело.

Крім того, за даними співрозмовника УНН, вилучені бази даних більше ніж 390 дочірніх компаній та філій Газпрому в тому числі "Газпром Тепло Энерго", "Газпром Обл Энерго", "Газпром Энергозбыт" та сотні інших. Здобуті доступи до систем, які підтримують технічну роботу інфраструктури "Газпрому" (труби, клапани, датчики та інше), а також до допоміжних систем Газпрому - захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого. Таємно викачані дані автоматизованих систем контролю та дані кластерів серверів 1С разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) корпорації "Газпром" та дочірніх компаній, вказало джерело.

З використанням унікального програмного забезпечення, за даними джерела, було здійснено видалення усіх даних інформаційної системи корпорації "Газпром", які зберігалися на фізичних сервера та хмарних платформах, у тому числі резервні копії.

Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Газпрому", знищивши значні обсяги даних18.07.25, 12:32 • 5622 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Газпром
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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