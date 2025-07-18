Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Газпрому", знищивши значні обсяги даних
Київ • УНН
Кіберкорпус ГУР 17 липня здійснив ураження мережевої інфраструктури ПАТ "Газпром", знищивши великий обсяг баз даних та встановивши спеціальне програмне забезпечення.
17 липня кіберкорпус ГУР здійснив ураження мережевої інфраструктури ПАТ "Газпром", який бере безпосередню участь у забезпеченні збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє УНН посилаючись на джерала.
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Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок кіберудару було завдано суттєвих збитків мережевій інфраструктурі російського газового монополіста, зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.
За інформацією співрозмовника в ГУР МО, за результатами операції було відключено доступ до інформаційної системи "Газпрому" системних адміністраторів (близько 20000 сис. адмінів.), встановлено програмне забезпечення на сервери "Газпрому", яке в подальшому буде знищувати дані інформаційної системи "Гапрому".
Крім того було знищено:
- резервні копії даних інформаційної системи «Газпрому»;
- бази даних біля 390 дочірніх компаній «Газпрому» та його філіалів в тому
числі “Газпром Тепло Енерго”, “Газпром Обл Енерго”, “Газпром Енергозбит“ та сотні інших;
- дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) «Газпрому» та дочірніх компаній;
- дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);
- бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп та іншого. Видалено серверів з аналітикою роботи систем SCADA відповідальних за керування технічною інфраструктурою;
- операційні системи на доступних серверах та пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).
Деградація російських інформаційних систем до часів технологічного середньовіччя триває. Користуючись нагодою, вітаємо російських "кіберфахівців" з черговим "здобутком" і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки в якості основних інструментів праці
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