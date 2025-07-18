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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Газпрому", знищивши значні обсяги даних

Київ • УНН

 • 3126 перегляди

Кіберкорпус ГУР 17 липня здійснив ураження мережевої інфраструктури ПАТ "Газпром", знищивши великий обсяг баз даних та встановивши спеціальне програмне забезпечення.

Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Газпрому", знищивши значні обсяги даних

17 липня кіберкорпус ГУР здійснив ураження мережевої інфраструктури ПАТ "Газпром", який бере безпосередню участь у забезпеченні збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє УНН посилаючись на джерала.

Деталі

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок кіберудару було завдано суттєвих збитків мережевій інфраструктурі російського газового монополіста, зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.

За інформацією співрозмовника в ГУР МО, за результатами операції було відключено доступ до інформаційної системи "Газпрому" системних адміністраторів (близько 20000 сис. адмінів.), встановлено програмне забезпечення на сервери "Газпрому", яке в подальшому буде знищувати дані інформаційної системи "Гапрому".

Крім того було знищено:

  •  резервні копії даних інформаційної системи «Газпрому»;
    •  бази даних біля 390 дочірніх компаній «Газпрому»  та його філіалів в тому числі “Газпром Тепло Енерго”, “Газпром Обл Енерго”, “Газпром Енергозбит“ та сотні інших; 
      •  дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) «Газпрому» та дочірніх компаній;
        • дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);
          • бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп та іншого. Видалено серверів з аналітикою роботи систем SCADA відповідальних за керування технічною інфраструктурою;
            • операційні системи на доступних серверах та пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).

              Деградація російських інформаційних систем до часів технологічного середньовіччя триває. Користуючись нагодою, вітаємо російських "кіберфахівців" з черговим "здобутком" і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки в якості основних інструментів праці

              - зазначив співрозмовник з української розвідки.

              В окупованому Токмаку злетів у повітря УАЗ з російськими операторами дронів, двох знищено - ГУР16.07.25, 09:24 • 3172 перегляди

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Новини СвітуТехнології
              Газпром
              Головне управління розвідки Міністерства оборони України
              Україна
              Tesla
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