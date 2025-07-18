Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Газпрому", знищивши значні обсяги даних

17 липня кіберкорпус ГУР здійснив ураження мережевої інфраструктури ПАТ "Газпром", який бере безпосередню участь у забезпеченні збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє УНН посилаючись на джерала.

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок кіберудару було завдано суттєвих збитків мережевій інфраструктурі російського газового монополіста, зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.

За інформацією співрозмовника в ГУР МО, за результатами операції було відключено доступ до інформаційної системи "Газпрому" системних адміністраторів (близько 20000 сис. адмінів.), встановлено програмне забезпечення на сервери "Газпрому", яке в подальшому буде знищувати дані інформаційної системи "Гапрому".

Крім того було знищено:

Деградація російських інформаційних систем до часів технологічного середньовіччя триває. Користуючись нагодою, вітаємо російських "кіберфахівців" з черговим "здобутком" і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки в якості основних інструментів праці