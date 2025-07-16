В окупованому Токмаку злетів у повітря УАЗ з російськими операторами дронів, двох знищено - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про "гуркіт" у тимчасово окупованому Токмаку і знищення російських операторів дронів "Скат 350М", пише УНН.

Ранньої пори 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух - у повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів - членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М" - повідомили у ГУР.

Цей ворожий безпілотник, як вказано, загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено - зазначили у ГУР.

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