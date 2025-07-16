В окупованому Токмаку злетів у повітря УАЗ з російськими операторами дронів, двох знищено - ГУР
Київ • УНН
ГУР Міноборони України повідомило про знищення двох російських операторів дронів «Скат 350М» у тимчасово окупованому Токмаку. 16 липня 2025 року зелений УАЗ 452 з окупантами вибухнув на околиці міста.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про "гуркіт" у тимчасово окупованому Токмаку і знищення російських операторів дронів "Скат 350М", пише УНН.
Ранньої пори 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух - у повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів - членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М"
Цей ворожий безпілотник, як вказано, загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.
Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено
"Гуркіт" у Мелітополі: ГУР повідомило про знищення п'ятьох окупантів та ворожої станції зв'язку11.07.25, 14:40 • 5351 перегляд