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В окупованому Токмаку злетів у повітря УАЗ з російськими операторами дронів, двох знищено - ГУР

Київ • УНН

 • 1934 перегляди

ГУР Міноборони України повідомило про знищення двох російських операторів дронів «Скат 350М» у тимчасово окупованому Токмаку. 16 липня 2025 року зелений УАЗ 452 з окупантами вибухнув на околиці міста.

В окупованому Токмаку злетів у повітря УАЗ з російськими операторами дронів, двох знищено - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про "гуркіт" у тимчасово окупованому Токмаку і знищення російських операторів дронів "Скат 350М", пише УНН.

Ранньої пори 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух - у повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів - членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М"

- повідомили у ГУР.

Цей ворожий безпілотник, як вказано, загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено

- зазначили у ГУР.

"Гуркіт" у Мелітополі: ГУР повідомило про знищення п'ятьох окупантів та ворожої станції зв'язку11.07.25, 14:40 • 5351 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Токмак
Україна
Tesla
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