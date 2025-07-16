В оккупированном Токмаке взлетел на воздух УАЗ с российскими операторами дронов, двое уничтожены - ГУР
Киев • УНН
ГУР Минобороны Украины сообщило об уничтожении двух российских операторов дронов «Скат 350М» во временно оккупированном Токмаке. 16 июля 2025 года зеленый УАЗ 452 с оккупантами взорвался на окраине города.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "грохоте" во временно оккупированном Токмаке и уничтожении российских операторов дронов "Скат 350М", пишет УНН.
Ранним утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452. Внутри "буханки" находились двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М"
Этот вражеский беспилотник, как указано, захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.
Оба российских оператора вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены
"Грохот" в Мелитополе: ГУР сообщило об уничтожении пятерых оккупантов и вражеской станции связи11.07.25, 14:40 • 5351 просмотр