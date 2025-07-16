В оккупированном Токмаке взлетел на воздух УАЗ с российскими операторами дронов, двое уничтожены - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "грохоте" во временно оккупированном Токмаке и уничтожении российских операторов дронов "Скат 350М", пишет УНН.

Ранним утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452. Внутри "буханки" находились двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М" - сообщили в ГУР.

Этот вражеский беспилотник, как указано, захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Оба российских оператора вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены - отметили в ГУР.

"Грохот" в Мелитополе: ГУР сообщило об уничтожении пятерых оккупантов и вражеской станции связи