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В оккупированном Токмаке взлетел на воздух УАЗ с российскими операторами дронов, двое уничтожены - ГУР

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

ГУР Минобороны Украины сообщило об уничтожении двух российских операторов дронов «Скат 350М» во временно оккупированном Токмаке. 16 июля 2025 года зеленый УАЗ 452 с оккупантами взорвался на окраине города.

В оккупированном Токмаке взлетел на воздух УАЗ с российскими операторами дронов, двое уничтожены - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "грохоте" во временно оккупированном Токмаке и уничтожении российских операторов дронов "Скат 350М", пишет УНН.

Ранним утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452. Внутри "буханки" находились двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М"

- сообщили в ГУР.

Этот вражеский беспилотник, как указано, захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Оба российских оператора вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены

- отметили в ГУР.

"Грохот" в Мелитополе: ГУР сообщило об уничтожении пятерых оккупантов и вражеской станции связи11.07.25, 14:40 • 5351 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожская область
Главное управление разведки Украины
Токмак
Украина
Tesla
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