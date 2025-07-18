Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру «Газпрома», уничтожив значительные объемы данных
Киев • УНН
Киберкорпус ГУР 17 июля осуществил поражение сетевой инфраструктуры ПАО «Газпром», уничтожив большой объем баз данных и установив специальное программное обеспечение.
17 июля киберкорпус ГУР совершил поражение сетевой инфраструктуры ПАО "Газпром", который принимает непосредственное участие в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате киберудара был нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста, в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.
По информации собеседника в ГУР МО, по результатам операции был отключен доступ к информационной системе "Газпрома" системных администраторов (около 20000 сис. админов.), установлено программное обеспечение на серверы "Газпрома", которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы "Газпрома".
Кроме того, было уничтожено:
- резервные копии данных информационной системы «Газпрома»;
- базы данных около 390 дочерних компаний «Газпрома» и его филиалов, в том
числе “Газпром Тепло Энерго”, “Газпром Обл Энерго”, “Газпром Энергосбыт“ и сотни других;
- данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) «Газпрома» и дочерних компаний;
- данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);
- базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, помп и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA, отвечающих за управление технической инфраструктурой;
- операционные системы на доступных серверах и поврежден BIOS (серверы не включаются и потребуют физического вмешательства для восстановления работы).
Деградация российских информационных систем до времен технологического средневековья продолжается. Пользуясь случаем, поздравляем российских "киберспециалистов" с очередным "достижением" и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и клещи в качестве основных инструментов труда
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