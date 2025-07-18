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Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру «Газпрома», уничтожив значительные объемы данных

Киев • УНН

 • 2516 просмотра

Киберкорпус ГУР 17 июля осуществил поражение сетевой инфраструктуры ПАО «Газпром», уничтожив большой объем баз данных и установив специальное программное обеспечение.

Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру «Газпрома», уничтожив значительные объемы данных

17 июля киберкорпус ГУР совершил поражение сетевой инфраструктуры ПАО "Газпром", который принимает непосредственное участие в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате киберудара был нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста, в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.

По информации собеседника в ГУР МО, по результатам операции был отключен доступ к информационной системе "Газпрома" системных администраторов (около 20000 сис. админов.), установлено программное обеспечение на серверы "Газпрома", которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы "Газпрома".

Кроме того, было уничтожено:

  •  резервные копии данных информационной системы «Газпрома»;
    •  базы данных около 390 дочерних компаний «Газпрома»  и его филиалов, в том числе “Газпром Тепло Энерго”, “Газпром Обл Энерго”, “Газпром Энергосбыт“ и сотни других; 
      •  данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) «Газпрома» и дочерних компаний;
        • данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);
          • базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, помп и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA, отвечающих за управление технической инфраструктурой;
            • операционные системы на доступных серверах и поврежден BIOS (серверы не включаются и потребуют физического вмешательства для восстановления работы).

              Деградация российских информационных систем до времен технологического средневековья продолжается. Пользуясь случаем, поздравляем российских "киберспециалистов" с очередным "достижением" и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и клещи в качестве основных инструментов труда

              - отметил собеседник из украинской разведки.

              В оккупированном Токмаке взлетел на воздух УАЗ с российскими операторами дронов, двое уничтожены - ГУР16.07.25, 09:24 • 3170 просмотров

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Новости МираТехнологии
              Газпром
              Главное управление разведки Украины
              Украина
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