Ракетная угроза: Россия вывела подводный ракетоноситель в Черное море, несколько Ту-95 взлетели с аэродрома "Оленья"
Киев • УНН
По данным мониторинговых ресурсов, Россия вывела из Новороссийска в Черное море подводную лодку, способную нести до 6 ракет "Калибр". Также зафиксирован взлет Ту-95 с аэродрома "Оленья" и более 110 вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины.
Россия вывела в акваторию Черного моря подводный ракетоноситель с максимальным залпом до 6 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Детали
Отмечается, что подводная лодка проекта "Варшавянка" была выведена из пункта базирования в Новороссийске.
Тем временем Воздушные силы предупреждают о взлете нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).
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Кроме того, "мониторы" указывают на наличие в воздушном пространстве Украины более 110-ти вражеских ударных БПЛА.
Напомним
В ночь на 20 июля РФ атаковала Украину 57-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Были атакованы Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
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