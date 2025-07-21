Ракетная угроза: Россия вывела подводный ракетоноситель в Черное море, несколько Ту-95 взлетели с аэродрома "Оленья"

Россия вывела в акваторию Черного моря подводный ракетоноситель с максимальным залпом до 6 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Детали

Отмечается, что подводная лодка проекта "Варшавянка" была выведена из пункта базирования в Новороссийске.

Тем временем Воздушные силы предупреждают о взлете нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

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Кроме того, "мониторы" указывают на наличие в воздушном пространстве Украины более 110-ти вражеских ударных БПЛА.

Напомним

В ночь на 20 июля РФ атаковала Украину 57-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Были атакованы Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

На Сумщине в результате атаки российского БПЛА погибла женщина 78 лет