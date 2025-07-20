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На Сумщине в результате атаки российского БПЛА погибла женщина 78 лет

Киев • УНН

 • 430 просмотра

На Сумщине 78-летняя женщина погибла в результате атаки российского беспилотника на жилой сектор. Сгорели три жилых дома и несколько хозяйственных построек, спасатели ликвидировали пожар, несмотря на повторный удар.

На Сумщине в результате атаки российского БПЛА погибла женщина 78 лет

В Сумской области 78-летняя женщина погибла в результате атаки российского беспилотника на жилой сектор одного из сел. Также сгорели три жилых дома и несколько хозяйственных построек. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

78-летняя женщина погибла в Сумской области из-за российской атаки БпЛА на жилой сектор одного из сел Свесской общины. Сгорели три жилых дома и несколько хозяйственных построек

- говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели не имели возможности оперативно приступить к ликвидации последствий, поскольку по месту, где они должны были работать, российские захватчики нанесли повторный удар.

Несмотря на высокую пожарную нагрузку и сложную ситуацию с безопасностью, сотрудники ГСЧС ликвидировали все очаги горения.

"Чрезвычайники предотвратили переброску пламени на два жилых дома, расположенных рядом с эпицентром пожара", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Изюме в результате ночного обстрела четырьмя российскими беспилотниками повреждены жилые и частные здания. Двое гражданских лиц получили ранения, возник пожар.

Шосткинский район Сумской области находится под ежедневными обстрелами, враг целенаправленно бьет по жилому сектору. Пострадавших нет, но есть разрушения домов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Сумская область
Изюм
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