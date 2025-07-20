На Сумщине в результате атаки российского БПЛА погибла женщина 78 лет

В Сумской области 78-летняя женщина погибла в результате атаки российского беспилотника на жилой сектор одного из сел. Также сгорели три жилых дома и несколько хозяйственных построек. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

78-летняя женщина погибла в Сумской области из-за российской атаки БпЛА на жилой сектор одного из сел Свесской общины. Сгорели три жилых дома и несколько хозяйственных построек - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели не имели возможности оперативно приступить к ликвидации последствий, поскольку по месту, где они должны были работать, российские захватчики нанесли повторный удар.

Несмотря на высокую пожарную нагрузку и сложную ситуацию с безопасностью, сотрудники ГСЧС ликвидировали все очаги горения.

"Чрезвычайники предотвратили переброску пламени на два жилых дома, расположенных рядом с эпицентром пожара", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Изюме в результате ночного обстрела четырьмя российскими беспилотниками повреждены жилые и частные здания. Двое гражданских лиц получили ранения, возник пожар.

Шосткинский район Сумской области находится под ежедневными обстрелами, враг целенаправленно бьет по жилому сектору. Пострадавших нет, но есть разрушения домов.