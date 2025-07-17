Шосткинський район Сумщини під щоденними обстрілами: ворог б'є по житловому сектору

Шосткинський район Сумщини вже кілька днів під російськими обстрілами. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова.

Останні кілька днів Шосткинський район перебуває під щоденними обстрілами. Сьогодні ворог вчергове вдарив по Середино-Будській громаді - повідомив чиновник у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що російська армія цілеспрямовано б'є по житловому сектору, руйнуючи домівки мирних мешканців.

"російська армія цілеспрямовано б'є по житловому сектору, руйнуючи домівки мирних мешканців. Пробиті дахи, пошкоджені стіни, вигорілі оселі – наслідки чергового обстрілу", - йдеться у дописі.

"На щастя, постраждалих немає", - додав Григоров.

Нагадаємо

У ніч проти 15 липня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Шостці на Сумщині. Постраждала 14-річна дитина, яка отримала уламкові поранення скла, а також пошкоджено житлові будинки та медичний заклад.

Крім того, 15 липня армія рф обстріляла Шосткинську громаду на Сумщині, влучивши у Свеський психоневрологічний диспансер. Одна людина поранена, зруйновано корпус диспансера та пошкоджено понад 20 житлових будинків.

14 липня Суми зазнали атаки рф, ворог вдарив по закладу освіти, відомо про поранених.

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