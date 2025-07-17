Шосткинский район Сумщины под ежедневными обстрелами: враг бьет по жилому сектору

Шосткинский район Сумской области уже несколько дней находится под российскими обстрелами. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова.

Последние несколько дней Шосткинский район находится под ежедневными обстрелами. Сегодня враг в очередной раз ударил по Середино-Будской общине - сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российская армия целенаправленно бьет по жилому сектору, разрушая дома мирных жителей.

"Российская армия целенаправленно бьет по жилому сектору, разрушая дома мирных жителей. Пробитые крыши, поврежденные стены, выгоревшие дома – последствия очередного обстрела", - говорится в сообщении.

"К счастью, пострадавших нет", - добавил Григоров.

Напомним

В ночь на 15 июля российские войска нанесли три ракетных удара по Шостке на Сумщине. Пострадал 14-летний ребенок, получивший осколочные ранения стекла, а также повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Кроме того, 15 июля армия РФ обстреляла Шосткинскую общину на Сумщине, попав в Свесский психоневрологический диспансер. Один человек ранен, разрушен корпус диспансера и повреждено более 20 жилых домов.

14 июля Сумы подверглись атаке РФ, враг ударил по учебному заведению, известно о раненых.

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