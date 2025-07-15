На Сумщині рф вдарила по психоневродиспансеру - мер

У Сумській області російські військ атакували психоневрологічний диспансер у Шосткинські громаді, повідомив у вівторок Шосткінський міський голова Микола Нога у Facebook, пише УНН.

Російський агресор атакував Шосткинську громаду по "Свеському психоневрологічному диспансеру". Поранено одну людину. Зруйнований корпус диспансера - написав Нога.

З його слів, також пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.

"Прохання до всіх жителів прилеглих районів обережно віднестись до незнайомих предметів. Можуть бути розкидані елементи касетних боєприпасів", - наголосив Нога.

росія вдарила по Шосткинській громаді: є постраждалий, пошкоджено медзаклад, багатоквартирні будинки