На Сумщині рф вдарила по психоневродиспансеру - мер
Київ • УНН
Російські війська атакували Шосткинську громаду на Сумщині, влучивши у Свеський психоневрологічний диспансер. Одна людина поранена, зруйновано корпус диспансера та пошкоджено понад 20 житлових будинків.
У Сумській області російські військ атакували психоневрологічний диспансер у Шосткинські громаді, повідомив у вівторок Шосткінський міський голова Микола Нога у Facebook, пише УНН.
Російський агресор атакував Шосткинську громаду по "Свеському психоневрологічному диспансеру". Поранено одну людину. Зруйнований корпус диспансера
З його слів, також пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.
"Прохання до всіх жителів прилеглих районів обережно віднестись до незнайомих предметів. Можуть бути розкидані елементи касетних боєприпасів", - наголосив Нога.
росія вдарила по Шосткинській громаді: є постраждалий, пошкоджено медзаклад, багатоквартирні будинки15.07.25, 04:23 • 4014 переглядiв