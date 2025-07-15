росія вдарила по Шосткинській громаді: є постраждалий, пошкоджено медзаклад, багатоквартирні будинки

У ніч проти вівторка, 15 липня Шосткинська громада Сумської області зазнала жорсткого російського удару. Постраждала щонайменше одна людина. Про це інформує у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога - написав Григоров.

За його словами, внаслідок російського удару пошкоджень зазнала будівля медичного закладу. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

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