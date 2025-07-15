росія вдарила по Шосткинській громаді: є постраждалий, пошкоджено медзаклад, багатоквартирні будинки
Київ • УНН
У ніч на 15 липня Шосткинська громада Сумської області зазнала російського удару, внаслідок якого постраждала одна людина. Пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.
У ніч проти вівторка, 15 липня Шосткинська громада Сумської області зазнала жорсткого російського удару. Постраждала щонайменше одна людина. Про це інформує у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога
За його словами, внаслідок російського удару пошкоджень зазнала будівля медичного закладу. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
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