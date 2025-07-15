Россия ударила по Шосткинской общине: есть пострадавший, повреждены медучреждение, многоквартирные дома

В ночь на вторник, 15 июля, Шосткинская община Сумской области подверглась жесткому российскому удару. Пострадал по меньшей мере один человек. Об этом информирует в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Этой ночью Шосткинская община снова подверглась вражеской атаке. Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь - написал Григоров.

По его словам, в результате российского удара повреждения получило здание медицинского учреждения. Также повреждены многоквартирные и частные дома.

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