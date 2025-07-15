На Сумщине РФ ударила по психоневродиспансеру – мэр

В Сумской области российские войска атаковали психоневрологический диспансер в Шосткинской общине, сообщил во вторник Шосткинский городской голова Николай Нога в Facebook, пишет УНН.

Российский агрессор атаковал Шосткинскую общину по "Свесскому психоневрологическому диспансеру". Ранен один человек. Разрушен корпус диспансера - написал Нога.

По его словам, также повреждено 11 многоквартирных домов и более 10 частных.

"Просьба ко всем жителям прилегающих районов осторожно отнестись к незнакомым предметам. Могут быть разбросаны элементы кассетных боеприпасов", - подчеркнул Нога.

Россия ударила по Шосткинской общине: есть пострадавший, повреждены медучреждение, многоквартирные дома