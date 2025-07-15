На Сумщине РФ ударила по психоневродиспансеру – мэр
Киев • УНН
Российские войска атаковали Шосткинскую общину на Сумщине, попав в Свесский психоневрологический диспансер. Один человек ранен, разрушен корпус диспансера и повреждено более 20 жилых домов.
В Сумской области российские войска атаковали психоневрологический диспансер в Шосткинской общине, сообщил во вторник Шосткинский городской голова Николай Нога в Facebook, пишет УНН.
Российский агрессор атаковал Шосткинскую общину по "Свесскому психоневрологическому диспансеру". Ранен один человек. Разрушен корпус диспансера
По его словам, также повреждено 11 многоквартирных домов и более 10 частных.
"Просьба ко всем жителям прилегающих районов осторожно отнестись к незнакомым предметам. Могут быть разбросаны элементы кассетных боеприпасов", - подчеркнул Нога.
Россия ударила по Шосткинской общине: есть пострадавший, повреждены медучреждение, многоквартирные дома15.07.25, 04:23 • 3720 просмотров