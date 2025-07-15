Шостка вночі зазнала трьох ракетних ударів рф, постраждала дитина
Київ • УНН
Вночі російські війська завдали трьох ракетних ударів по Шостці на Сумщині. Постраждала 14-річна дитина, яка отримала уламкові поранення скла, а також пошкоджено житлові будинки та медичний заклад.
По Шостці на Сумщині російські війська вночі завдали три ракетні удари, постраждала - дитина, уточнив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Постраждала внаслідок нічної атаки у Шостці - це 14-річна дитина. Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу
З його слів, "попередньо, ворог завдав по місту три ракетні удари".
Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки та будівля медичного закладу.
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Раніше Григоров повідомив, що ворог вдарив по Шосткинській громаді і що є постраждалий.
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