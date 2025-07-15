Шостка вночі зазнала трьох ракетних ударів рф, постраждала дитина

По Шостці на Сумщині російські війська вночі завдали три ракетні удари, постраждала - дитина, уточнив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Постраждала внаслідок нічної атаки у Шостці - це 14-річна дитина. Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу