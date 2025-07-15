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Шостка ночью подверглась трем ракетным ударам РФ, пострадал ребенок

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Ночью российские войска нанесли три ракетных удара по Шостке на Сумщине. Пострадал 14-летний ребенок, получивший осколочные ранения от стекла, а также повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Шостка ночью подверглась трем ракетным ударам РФ, пострадал ребенок

По Шостке Сумской области российские войска ночью нанесли три ракетных удара, пострадал ребенок, уточнил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Пострадавшая в результате ночной атаки в Шостке - это 14-летний ребенок. Девочка получила осколочные ранения стекла, когда бежала в укрытие. Ее госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь

- написал Григоров.

По его словам, "предварительно, враг нанес по городу три ракетных удара".

Повреждены многоквартирные и частные дома и здание медицинского учреждения.

На Сумщине РФ ударила по психоневродиспансеру – мэр15.07.25, 08:43 • 3480 просмотров

Напомним

Ранее Григоров сообщил, что враг ударил по Шосткинской общине и что есть пострадавший.

Россия ударила по Шосткинской общине: есть пострадавший, повреждены медучреждение, многоквартирные дома15.07.25, 04:23 • 4270 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Шостка
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