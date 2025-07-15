Шостка ночью подверглась трем ракетным ударам РФ, пострадал ребенок

По Шостке Сумской области российские войска ночью нанесли три ракетных удара, пострадал ребенок, уточнил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Пострадавшая в результате ночной атаки в Шостке - это 14-летний ребенок. Девочка получила осколочные ранения стекла, когда бежала в укрытие. Ее госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь - написал Григоров.

По его словам, "предварительно, враг нанес по городу три ракетных удара".

Повреждены многоквартирные и частные дома и здание медицинского учреждения.

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Напомним

Ранее Григоров сообщил, что враг ударил по Шосткинской общине и что есть пострадавший.

Россия ударила по Шосткинской общине: есть пострадавший, повреждены медучреждение, многоквартирные дома