На Сумщині внаслідок атаки російського БПЛА загинула жінка 78 років

У Сумській області жінка 78-ми років загинула через атаку російського безпілотника на житловий сектор одно з сіл. Також згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

78-річна жінка загинула на Сумщині через російську атаку БпЛА на житловий сектор одного із сіл Свеської громади. Згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд - говориться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники не мали можливості оперативно розпочати ліквідацію наслідків, оскільки по місцю, де вони повинні були працювати, російські загарбники завдали повторного удару.

Не зважаючи на високе пожежне навантаження та складну безпекову ситуацію, співробітники ДСНС ліквідували всі осередки горіння.

"Надзвичайники запобігли перекиданню полум’я на два житлові будинки, розташовані поряд з епіцентром пожежі", - говориться у повідомленні.

Доповнення

В Ізюмі внаслідок нічного обстрілу чотирма російськими безпілотниками пошкоджено житлові та приватні будівлі. Двоє цивільних осіб отримали поранення, виникла пожежа.

Шосткинський район Сумської області перебуває під щоденними обстрілами, ворог цілеспрямовано б'є по житловому сектору. Постраждалих немає, але є руйнування будинків.