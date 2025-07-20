Нічний удар безпілотників по Ізюму: двоє поранених, пошкоджені будівлі

У ніч проти неділі, 20 липня унаслідок нічного обстрілу Ізюма російськими безпілотниками пошкоджено житлові та приватні будівлі, двоє людей отримали поранення. Про це інформує Ізюмська міська військова адміністрація, передає УНН.

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За попередніми даними, по місту Ізюм Харківської області влучили чотири російських безпілотники.

Одне влучання в житловий двоповерховий будинок (вул.Шкільна), пошкоджено другий поверх, тілесні ушкодження отримали 2 цивільних особи - йдеться у дописі.

Ще три безпілотники влучили у нежитлову приватну будівлю на вулиці Крем’янецький квартал. Там спалахнула пожежа, пошкоджено домоволодіння. Відомостей про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби.Інформація уточнюється.

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