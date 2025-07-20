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Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Нічний удар безпілотників по Ізюму: двоє поранених, пошкоджені будівлі

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

В Ізюмі внаслідок нічного обстрілу чотирма російськими безпілотниками пошкоджено житлові та приватні будівлі. Двоє цивільних осіб отримали поранення, виникла пожежа.

Нічний удар безпілотників по Ізюму: двоє поранених, пошкоджені будівлі

У ніч проти неділі, 20 липня унаслідок нічного обстрілу Ізюма російськими безпілотниками пошкоджено житлові та приватні будівлі, двоє людей отримали поранення. Про це інформує Ізюмська міська військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, по місту Ізюм Харківської області влучили чотири російських безпілотники.

Одне влучання в житловий двоповерховий будинок (вул.Шкільна), пошкоджено другий поверх, тілесні ушкодження отримали 2 цивільних особи

- йдеться у дописі.

Ще три безпілотники влучили у нежитлову приватну будівлю на вулиці Крем’янецький квартал. Там спалахнула пожежа, пошкоджено домоволодіння. Відомостей про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби.Інформація уточнюється.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині, а також про атаки рф на Херсонщині та Миколаївщині. Обговорювалися засоби для знищення окупанта та далекобійних ударів.

БПЛА невстановленого типу атакував Харків, є приліт біля житлової забудови18.07.25, 16:43 • 5554 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Ізюм
Херсонська область
Володимир Зеленський
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