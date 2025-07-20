Ночной удар беспилотников по Изюму: двое раненых, повреждены здания

В ночь на воскресенье, 20 июля, в результате ночного обстрела Изюма российскими беспилотниками повреждены жилые и частные здания, два человека получили ранения. Об этом информирует Изюмская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, по городу Изюм Харьковской области попали четыре российских беспилотника.

Одно попадание в жилой двухэтажный дом (ул. Школьная), поврежден второй этаж, телесные повреждения получили 2 гражданских лица - говорится в сообщении.

Еще три беспилотника попали в нежилое частное здание на улице Кременецкий квартал. Там вспыхнул пожар, повреждено домовладение. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы. Информация уточняется.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о непростой ситуации на Сумщине и Харьковщине, а также об атаках РФ на Херсонщине и Николаевщине. Обсуждались средства для уничтожения оккупанта и дальнобойных ударов.

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