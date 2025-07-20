Ночной удар беспилотников по Изюму: двое раненых, повреждены здания
Киев • УНН
В Изюме в результате ночного обстрела четырьмя российскими беспилотниками повреждены жилые и частные здания. Двое гражданских лиц получили ранения, возник пожар.
В ночь на воскресенье, 20 июля, в результате ночного обстрела Изюма российскими беспилотниками повреждены жилые и частные здания, два человека получили ранения. Об этом информирует Изюмская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, по городу Изюм Харьковской области попали четыре российских беспилотника.
Одно попадание в жилой двухэтажный дом (ул. Школьная), поврежден второй этаж, телесные повреждения получили 2 гражданских лица
Еще три беспилотника попали в нежилое частное здание на улице Кременецкий квартал. Там вспыхнул пожар, повреждено домовладение. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы. Информация уточняется.
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