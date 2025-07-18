БПЛА неустановленного типа атаковал Харьков, есть прилет возле жилой застройки
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова зафиксирован прилет БПЛА неустановленного типа возле жилой застройки, обошлось без пострадавших.
В пятницу, 18 июля, в Киевском районе Харькова зафиксировали прилет БПЛА неустановленного типа. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Как отметил чиновник, беспилотник заметили возле жилой застройки. При этом пострадавших и жертв нет, а все коммунальные службы уже работают на месте.
Имеем прилет БПЛА неустановленного типа в Киевском районе возле жилой застройки. Предварительно - без пострадавших и разрушений. Последствия уточняются. Все соответствующие службы работают на месте
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе российского БПЛА по территории Богодуховской общины.
Зафиксировано попадание в землю. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух местах загорелась трава на площади 500 и 1000 квадратных метров. Один пожар уже ликвидировали. Профильные службы работают на месте попадания
Напомним
Утром 18 июля российские оккупанты атаковали город Чугуев Харьковской области. В результате атаки были повреждены частные дома, участок семейного врача и учебное заведение, пострадали четыре человека.