БПЛА неустановленного типа атаковал Харьков, есть прилет возле жилой застройки

В пятницу, 18 июля, в Киевском районе Харькова зафиксировали прилет БПЛА неустановленного типа. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, беспилотник заметили возле жилой застройки. При этом пострадавших и жертв нет, а все коммунальные службы уже работают на месте.

Имеем прилет БПЛА неустановленного типа в Киевском районе возле жилой застройки. Предварительно - без пострадавших и разрушений. Последствия уточняются. Все соответствующие службы работают на месте - написал Терехов.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе российского БПЛА по территории Богодуховской общины.

Зафиксировано попадание в землю. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух местах загорелась трава на площади 500 и 1000 квадратных метров. Один пожар уже ликвидировали. Профильные службы работают на месте попадания - заявил Синегубов.

Напомним

Утром 18 июля российские оккупанты атаковали город Чугуев Харьковской области. В результате атаки были повреждены частные дома, участок семейного врача и учебное заведение, пострадали четыре человека.