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БПЛА неустановленного типа атаковал Харьков, есть прилет возле жилой застройки

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

В Киевском районе Харькова зафиксирован прилет БПЛА неустановленного типа возле жилой застройки, обошлось без пострадавших.

БПЛА неустановленного типа атаковал Харьков, есть прилет возле жилой застройки

В пятницу, 18 июля, в Киевском районе Харькова зафиксировали прилет БПЛА неустановленного типа. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, беспилотник заметили возле жилой застройки. При этом пострадавших и жертв нет, а все коммунальные службы уже работают на месте.

Имеем прилет БПЛА неустановленного типа в Киевском районе возле жилой застройки. Предварительно - без пострадавших и разрушений. Последствия уточняются. Все соответствующие службы работают на месте 

- написал Терехов.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе российского БПЛА по территории Богодуховской общины.

Зафиксировано попадание в землю. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух местах загорелась трава на площади 500 и 1000 квадратных метров. Один пожар уже ликвидировали. Профильные службы работают на месте попадания

- заявил Синегубов.

Напомним

Утром 18 июля российские оккупанты атаковали город Чугуев Харьковской области. В результате атаки были повреждены частные дома, участок семейного врача и учебное заведение, пострадали четыре человека.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Чухуев
Харьков
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