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БПЛА невстановленого типу атакував Харків, є приліт біля житлової забудови

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

У Київському районі Харкова зафіксовано приліт БПЛА невстановленого типу біля житлової забудови, обійшлось без постраждалих.

БПЛА невстановленого типу атакував Харків, є приліт біля житлової забудови

У п’ятницю, 18 липня, у Київському районі Харкова зафіксували приліт БПЛА невстановленого типу. Про це повідомив міський голова Ігор Терєхов, передає УНН.

Деталі

Як зазначив чиновник, безпілотник помітили біля житлової забудови. При цьому постраждалих і жертв нема, а всі комунальні служби вже працюють на місці.

Маємо приліт БПЛА невстановленого типу у Київському районі біля житлової забудови. Попередньо - без постраждалих та руйнувань. Наслідки уточнюються. Усі відповідні служби працюють на місці 

- написав Терєхов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар російського БПЛА по території Богодухівської громади.

Зафіксовано влучання в землю. Інформація про постраждалих наразі не надходила. У двох місцях загорілася трава на площі 500 і 1000 метрів квадратних. Одну пожежу вже ліквідували. Профільні служби працюють на місці влучання

- заявив Синєгубов.

Нагадаємо

Вранці 18 липня російські окупанти атакували місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти, постраждали чотири людини.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
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Харків
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