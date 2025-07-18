БПЛА невстановленого типу атакував Харків, є приліт біля житлової забудови

У п’ятницю, 18 липня, у Київському районі Харкова зафіксували приліт БПЛА невстановленого типу. Про це повідомив міський голова Ігор Терєхов, передає УНН.

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Як зазначив чиновник, безпілотник помітили біля житлової забудови. При цьому постраждалих і жертв нема, а всі комунальні служби вже працюють на місці.

Маємо приліт БПЛА невстановленого типу у Київському районі біля житлової забудови. Попередньо - без постраждалих та руйнувань. Наслідки уточнюються. Усі відповідні служби працюють на місці - написав Терєхов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар російського БПЛА по території Богодухівської громади.

Зафіксовано влучання в землю. Інформація про постраждалих наразі не надходила. У двох місцях загорілася трава на площі 500 і 1000 метрів квадратних. Одну пожежу вже ліквідували. Профільні служби працюють на місці влучання - заявив Синєгубов.

Нагадаємо

Вранці 18 липня російські окупанти атакували місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти, постраждали чотири людини.