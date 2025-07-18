росіяни вдарили по Чугуєву: пошкоджено будинки, заклад освіти, є поранені
Київ • УНН
Вранці 18 липня російські війська обстріляли Чугуїв, поранивши чотирьох осіб. Пошкоджено житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та заклад освіти.
Вранці 18 липня, армія рф місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу зафіксовано є постраждалі, зафіксовані пошкодження, зокрема медичного та освітнього закладів. Про це інформує міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, передає УНН.
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Вона повідомила, що удар був приблизно о 04:40 по одному з жилих мікрорайонів міста.
Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти
Мер додала, що профільні служби вже виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо
У ніч на 18 липня Запорізький район атакували щонайменше 9 "Шахедів", спричинивши руйнування нежитлових приміщень та пожежі. Поранено 79-річного чоловіка, якому надано медичну допомогу.
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