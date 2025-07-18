росіяни вдарили по Чугуєву: пошкоджено будинки, заклад освіти, є поранені

Вранці 18 липня, армія рф місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу зафіксовано є постраждалі, зафіксовані пошкодження, зокрема медичного та освітнього закладів. Про це інформує міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, передає УНН.

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Вона повідомила, що удар був приблизно о 04:40 по одному з жилих мікрорайонів міста.

Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти - йдеться у дописі.

Мер додала, що профільні служби вже виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо

У ніч на 18 липня Запорізький район атакували щонайменше 9 "Шахедів", спричинивши руйнування нежитлових приміщень та пожежі. Поранено 79-річного чоловіка, якому надано медичну допомогу.

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