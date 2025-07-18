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россияне ударили по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Утром 18 июля российские войска обстреляли Чугуев, ранив четырех человек. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.

россияне ударили по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые

Утром 18 июля армия РФ обстреляла город Чугуев Харьковской области. В результате обстрела зафиксированы пострадавшие, зафиксированы повреждения, в том числе медицинского и образовательного учреждений. Об этом сообщает мэр Чугуева Галина Минаева, передает УНН.

Подробности

Она сообщила, что удар был примерно в 04:40 по одному из жилых микрорайонов города.

На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение

- говорится в сообщении.

Мэр добавила, что профильные службы уже выехали на место для ликвидации последствий атаки.

Напомним

В ночь на 18 июля Запорожский район атаковали по меньшей мере 9 "Шахедов", вызвав разрушения нежилых помещений и пожары. Ранен 79-летний мужчина, которому оказана медицинская помощь.

Летнее наступление россиян начнется через несколько дней или недель - CNN17.07.25, 13:44 • 14799 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Чухуев
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