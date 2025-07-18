россияне ударили по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые
Киев • УНН
Утром 18 июля российские войска обстреляли Чугуев, ранив четырех человек. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.
Утром 18 июля армия РФ обстреляла город Чугуев Харьковской области. В результате обстрела зафиксированы пострадавшие, зафиксированы повреждения, в том числе медицинского и образовательного учреждений. Об этом сообщает мэр Чугуева Галина Минаева, передает УНН.
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Она сообщила, что удар был примерно в 04:40 по одному из жилых микрорайонов города.
На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение
Мэр добавила, что профильные службы уже выехали на место для ликвидации последствий атаки.
Напомним
В ночь на 18 июля Запорожский район атаковали по меньшей мере 9 "Шахедов", вызвав разрушения нежилых помещений и пожары. Ранен 79-летний мужчина, которому оказана медицинская помощь.
Летнее наступление россиян начнется через несколько дней или недель - CNN17.07.25, 13:44 • 14799 просмотров