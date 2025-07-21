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Киев под массированной атакой: 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу, раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 3748 просмотра

В ночь на 21 июля Киев подвергся массированной вражеской атаке с воздуха, зафиксировано около 50 вражеских БПЛА, пытающихся окружить столицу. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К.

Киев под массированной атакой: 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу, раздаются взрывы

Киев в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной вражеской атакой с воздуха. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 02:50 Воздушные силы (ВС) сообщили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Скоростная цель в Черниговской области! ... Киев! Укрытие!

- призвали в ВС.

Несколько мощных взрывов прогремело около 3:20.

Тем временем мониторинговые ресурсы сообщают, что около 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу и взять ее в "кольцо".

В Киевской ОВА призвали граждан оставаться в укрытиях, в области работает ПВО.

"Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбития воздушных целей и их падения", - добавили в Киевской ОВА.

Напомним

В ночь на 21 июля Россия вывела из Новороссийска в Черное море подводную лодку, способную нести до 6 ракет "Калибр". Также зафиксирован взлет Ту-95 с аэродрома "Оленья" и более 110 вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиевКиевская область
Киевская область
МиГ-31
Киев
Tesla
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