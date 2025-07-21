Киев под массированной атакой: 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу, раздаются взрывы
Киев • УНН
В ночь на 21 июля Киев подвергся массированной вражеской атаке с воздуха, зафиксировано около 50 вражеских БПЛА, пытающихся окружить столицу. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К.
Киев в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной вражеской атакой с воздуха. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 02:50 Воздушные силы (ВС) сообщили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Скоростная цель в Черниговской области! ... Киев! Укрытие!
Несколько мощных взрывов прогремело около 3:20.
Тем временем мониторинговые ресурсы сообщают, что около 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу и взять ее в "кольцо".
В Киевской ОВА призвали граждан оставаться в укрытиях, в области работает ПВО.
"Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбития воздушных целей и их падения", - добавили в Киевской ОВА.
Напомним
В ночь на 21 июля Россия вывела из Новороссийска в Черное море подводную лодку, способную нести до 6 ракет "Калибр". Также зафиксирован взлет Ту-95 с аэродрома "Оленья" и более 110 вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины.
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