Атака на Харьков: 11 прилетов, поврежден жилой комплекс и инфраструктура, вспыхнули пожары
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Харьков 21 июля зафиксировано 11 прилетов, поврежден жилой комплекс, дорога, трамвайные рельсы и электропровода. На гражданском предприятии возник пожар, пострадавших нет.
В результате вражеской атаки на Харьков в ночь на понедельник, 21 июля, были выбиты окна в одном из жилых комплексов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
Также, по его словам, были повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода.
По предварительной информации, в Харькове зафиксировано 11 прилетов. Один из них - возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе. Сейчас - без пострадавших, но есть пожар неподалеку от здания
Впоследствии он сообщил, что на одном из мест атаки вспыхнул пожар на гражданском предприятии.
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг атаковал Киевский район облцентра дронами типа "Герань-2".
Напомним
Харьков в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Большинство прилетов пришлись на Киевский район города.
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