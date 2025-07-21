Атака на Харьков: 11 прилетов, поврежден жилой комплекс и инфраструктура, вспыхнули пожары

В результате вражеской атаки на Харьков в ночь на понедельник, 21 июля, были выбиты окна в одном из жилых комплексов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, были повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода.

По предварительной информации, в Харькове зафиксировано 11 прилетов. Один из них - возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе. Сейчас - без пострадавших, но есть пожар неподалеку от здания - отметил Терехов.

Впоследствии он сообщил, что на одном из мест атаки вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг атаковал Киевский район облцентра дронами типа "Герань-2".

Напомним

Харьков в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Большинство прилетов пришлись на Киевский район города.

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