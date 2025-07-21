Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі

Внаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на понеділок, 21 липня, було вибито вікна в одному з житлових комплексів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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Також, за його словами, було пошкоджено дорогу, трамвайні рейки та електродроти.

За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 прильотів. Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі - зазначив Терехов.

Згодом він повідомив, що на одному з місць атаки спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог атакував Київський район облцентру дронами типу "Герань-2".

Нагадаємо

Харків у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Більшість прильотів прийшлися на Київський район міста.

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