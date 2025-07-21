Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Харків 21 липня зафіксовано 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс, дорогу, трамвайні рейки та електродроти. На цивільному підприємстві виникла пожежа, постраждалих немає.
Внаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на понеділок, 21 липня, було вибито вікна в одному з житлових комплексів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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Також, за його словами, було пошкоджено дорогу, трамвайні рейки та електродроти.
За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 прильотів. Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі
Згодом він повідомив, що на одному з місць атаки спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог атакував Київський район облцентру дронами типу "Герань-2".
Нагадаємо
Харків у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Більшість прильотів прийшлися на Київський район міста.
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