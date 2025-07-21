Харків під масованою атакою ворожих безпілотників: чотири вибухи та велика пожежа
Київ • УНН
У ніч на 21 липня Харків зазнав масованої атаки ворожих ударних безпілотників, зафіксовано чотири вибухи в Київському районі. Мер Ігор Терехов повідомив про велику пожежу, глава ОВА Олег Синєгубов підтвердив удари БпЛА типу "Шахед".
Харків у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Про це повідомив мер міста ІГор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, перший приліт стався у Київському районі.
У місті пролунали чотири вибухи - як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про вибухи в обласному центрі.
Попередньо, окупанти вдарили трьома БпЛА типу "Шахед" по Київському району Харкова. Деталі встановлюються
Згодом він повідомив про четвертий вибух у Київському районі Харкова та закликав громадян перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо
За даними моніторингових ресурсів, в ніч на 21 липня росія вивела з новоросійська в Чорне море підводний човен, здатний нести до 6 ракет "Калібр". Також зафіксовано зліт Ту-95 з аеродрому "Оленья" та понад 110 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.
БПЛА невстановленого типу атакував Харків, є приліт біля житлової забудови18.07.25, 17:43 • 5706 переглядiв