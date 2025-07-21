Харків під масованою атакою ворожих безпілотників: чотири вибухи та велика пожежа

Харків у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Про це повідомив мер міста ІГор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, перший приліт стався у Київському районі.

У місті пролунали чотири вибухи - як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні - закликав Терехов

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про вибухи в обласному центрі.

Попередньо, окупанти вдарили трьома БпЛА типу "Шахед" по Київському району Харкова. Деталі встановлюються - написав Синєгубов.

Згодом він повідомив про четвертий вибух у Київському районі Харкова та закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо

За даними моніторингових ресурсів, в ніч на 21 липня росія вивела з новоросійська в Чорне море підводний човен, здатний нести до 6 ракет "Калібр". Також зафіксовано зліт Ту-95 з аеродрому "Оленья" та понад 110 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.

БПЛА невстановленого типу атакував Харків, є приліт біля житлової забудови