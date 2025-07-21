Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников: четыре взрыва и крупный пожар
Киев • УНН
В ночь на 21 июля Харьков подвергся массированной атаке вражеских ударных беспилотников, зафиксировано четыре взрыва в Киевском районе. Мэр Игорь Терехов сообщил о крупном пожаре, глава ОВА Олег Синегубов подтвердил удары БпЛА типа "Шахед".
Харьков в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, первый прилет произошел в Киевском районе.
В городе прозвучали четыре взрыва - как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в областном центре.
Предварительно, оккупанты ударили тремя БпЛА типа "Шахед" по Киевскому району Харькова. Детали устанавливаются
Впоследствии он сообщил о четвертом взрыве в Киевском районе Харькова и призвал граждан находиться в безопасных местах.
Напомним
По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 21 июля россия вывела из Новороссийска в Черное море подводную лодку, способную нести до 6 ракет "Калибр". Также зафиксирован взлет Ту-95 с аэродрома "Оленья" и более 110 вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины.
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