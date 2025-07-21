Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников: четыре взрыва и крупный пожар

Харьков в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, первый прилет произошел в Киевском районе.

В городе прозвучали четыре взрыва - как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны - призвал Терехов

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в областном центре.

Предварительно, оккупанты ударили тремя БпЛА типа "Шахед" по Киевскому району Харькова. Детали устанавливаются - написал Синегубов.

Впоследствии он сообщил о четвертом взрыве в Киевском районе Харькова и призвал граждан находиться в безопасных местах.

Напомним

По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 21 июля россия вывела из Новороссийска в Черное море подводную лодку, способную нести до 6 ракет "Калибр". Также зафиксирован взлет Ту-95 с аэродрома "Оленья" и более 110 вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины.

БПЛА неустановленного типа атаковал Харьков, есть прилет возле жилой застройки