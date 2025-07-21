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Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
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Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня зафіксовано пожежі та руйнування у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах. Пабліки розповідають про пожежу на станції метро "Лук'янівська".

Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 21 липня, Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міського голови Віталія Кличка.

Деталі

За його словами, виклики медиків було зареєстровано у Дарницькому, Дніпровському та Соломʼянському районах.

У Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. ... Також виклик медиків у Шевченківський район. Там, попередньо, пожежа

- написав Кличко.

Тим часом керівник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив наслідки атаки в трьох районах міста. Так, у Дарницькому районі зафіксовано загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі та пожежу в супермаркеті.

В Шевченківському районі: загорання в житловому будинку, за іншою адресою горять балкони. В Дніпровському районі: пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка

- розповів Ткаченко.

У свою чергу пабліки розповідають про пожежу, що сталася на станції метро "Лук'янівська".

Нагадаємо

Київ у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою ворожою атакою з повітря. Кілька потужних вибухів пролунало близько 3:20.

Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі21.07.25, 02:44 • 4312 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ
Tesla
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