Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 21 липня, Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міського голови Віталія Кличка.

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За його словами, виклики медиків було зареєстровано у Дарницькому, Дніпровському та Соломʼянському районах.

У Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. ... Також виклик медиків у Шевченківський район. Там, попередньо, пожежа - написав Кличко.

Тим часом керівник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив наслідки атаки в трьох районах міста. Так, у Дарницькому районі зафіксовано загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі та пожежу в супермаркеті.

В Шевченківському районі: загорання в житловому будинку, за іншою адресою горять балкони. В Дніпровському районі: пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка - розповів Ткаченко.

У свою чергу пабліки розповідають про пожежу, що сталася на станції метро "Лук'янівська".

Нагадаємо

Київ у ніч на понеділок, 21 липня, опинився під масованою ворожою атакою з повітря. Кілька потужних вибухів пролунало близько 3:20.

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