Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 21 июля, об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского головы Виталия Кличко.

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По его словам, вызовы медиков были зарегистрированы в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. ... Также вызов медиков в Шевченковский район. Там, предварительно, пожар - написал Кличко.

Тем временем руководитель Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил последствия атаки в трех районах города. Так, в Дарницком районе зафиксировано возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания и пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе: возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы. В Днепровском районе: пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада - рассказал Ткаченко.

В свою очередь паблики рассказывают о пожаре, произошедшем на станции метро "Лукьяновская".

Напомним

Киев в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной вражеской атакой с воздуха. Несколько мощных взрывов прогремело около 3:20.

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