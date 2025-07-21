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Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 654 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 21 июля зафиксированы пожары и разрушения в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах. Паблики рассказывают о пожаре на станции метро "Лукьяновская".

Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 21 июля, об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского головы Виталия Кличко.

Подробности

По его словам, вызовы медиков были зарегистрированы в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. ... Также вызов медиков в Шевченковский район. Там, предварительно, пожар

- написал Кличко.

Тем временем руководитель Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил последствия атаки в трех районах города. Так, в Дарницком районе зафиксировано возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания и пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе: возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы. В Днепровском районе: пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада

- рассказал Ткаченко.

В свою очередь паблики рассказывают о пожаре, произошедшем на станции метро "Лукьяновская".

Напомним

Киев в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной вражеской атакой с воздуха. Несколько мощных взрывов прогремело около 3:20.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
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