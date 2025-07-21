Ночной удар по Киеву: один человек погиб
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 21 июля, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщил руководитель Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
"К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки", - написал Ткаченко.
Он также рассказал, что в Дарницком районе столицы госпитализирован мужчина с множественными ранениями.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате вражеской атаки был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", при этом пожара на самой станции нет, сейчас там усилили режим проветривания.
В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет. В Дарницком, где пожар в помещении детского сада, тоже пострадавших не обнаружили
Кроме того, по его словам:
- в Дарницком районе возгорание на крыше жилого дома, а также на крыше нежилого здания, пожар в супермаркете;
- в Днепровском произошло возгорание МАФов и пожар в помещении детского сада;
- в Шевченковском районе пожар в жилом доме и задымление на открытой территории.
Тем временем местные паблики сообщают, что в столице пылает ЖК "Львовский квартал".
Напомним
Киев в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной вражеской атакой с воздуха. Несколько мощных взрывов прогремело около 3:20.
Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21.07.25, 04:18 • 3908 просмотров