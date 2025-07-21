Ночной удар по Киеву: один человек погиб

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 21 июля, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщил руководитель Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

"К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки", - написал Ткаченко.

Он также рассказал, что в Дарницком районе столицы госпитализирован мужчина с множественными ранениями.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате вражеской атаки был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", при этом пожара на самой станции нет, сейчас там усилили режим проветривания.

В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет. В Дарницком, где пожар в помещении детского сада, тоже пострадавших не обнаружили - рассказал Кличко.

Кроме того, по его словам:

в Дарницком районе возгорание на крыше жилого дома, а также на крыше нежилого здания, пожар в супермаркете;

в Днепровском произошло возгорание МАФов и пожар в помещении детского сада;

в Шевченковском районе пожар в жилом доме и задымление на открытой территории.

Тем временем местные паблики сообщают, что в столице пылает ЖК "Львовский квартал".

Напомним

Киев в ночь на понедельник, 21 июля, оказался под массированной вражеской атакой с воздуха. Несколько мощных взрывов прогремело около 3:20.

Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие