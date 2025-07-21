Рятувальники підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 45744 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 119404 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 126606 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:59 • 109203 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
19 липня, 17:24 • 91283 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 59277 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 146248 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 283658 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 113402 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 101552 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
98%
743мм
Популярнi новини
Плетенчук: росія ніколи не будувала авіаносців, а єдиний корабель цього класу був викрадений в України20 липня, 19:04 • 25933 перегляди
Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО20 липня, 22:09 • 18829 перегляди
Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи00:30 • 14412 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі01:18 • 15758 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф03:31 • 28659 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 283665 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 204442 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 270137 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 287704 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 464839 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запорізька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 50021 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 146265 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 169249 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 169981 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 172999 перегляди
Актуальне
Шахед-136
МіГ-31
«Калібр» (сімейство ракет)
Ту-95
Безпілотний літальний апарат

Рятувальники підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одна постраждала. Зафіксовано пожежі в Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах, пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська" та дитсадок.

Рятувальники підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку. Цю інформацію підтвердили у столичному управлінні ДСНС, повідомляє УНН.

Деталі

Там також оприлюднили фото наслідків ударів та розповіли подробиці атаки на столицю.

  • Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверховки. Пожежу на площі 150 кв.м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.
    • Дніпровський район: загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв.м.
      • Дарницький район: виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання.
        • Святошинський район: через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

          Рятувальники продовжують працювати на місцях подій

          - додали в ДСНС Києва.

          Тим часом у КМДА поінформували, що поїзди на "червоній" гілці столичного метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". При цьому пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.

          Нагадаємо

          Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.

          Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф21.07.25, 06:31 • 29063 перегляди

          Вадим Хлюдзинський

          Вадим Хлюдзинський

          ВійнаКиїв
          Дарницький район
          Святошинський район
          Київська міська державна адміністрація
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Київ
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9