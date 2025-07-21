Рятувальники підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку. Цю інформацію підтвердили у столичному управлінні ДСНС, повідомляє УНН.

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Там також оприлюднили фото наслідків ударів та розповіли подробиці атаки на столицю.

Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверховки. Пожежу на площі 150 кв.м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

Дніпровський район: загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв.м.

Дарницький район: виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання.

Святошинський район: через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій - додали в ДСНС Києва.

Тим часом у КМДА поінформували, що поїзди на "червоній" гілці столичного метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". При цьому пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.

Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф