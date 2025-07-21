Спасатели подтвердили гибель человека в результате атаки на Киев и показали последствия ударов
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один пострадал. Зафиксированы пожары в Шевченковском, Днепровском, Дарницком и Святошинском районах, поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская" и детсад.
Один человек погиб в Киеве из-за массированной российской атаки. Эту информацию подтвердили в столичном управлении ГСЧС, сообщает УНН.
Детали
Там также обнародовали фото последствий ударов и рассказали подробности атаки на столицу.
- Шевченковский район: в результате попадания обломков БпЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.
- Днепровский район: загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.м.
- Дарницкий район: возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.
- Святошинский район: из-за падения обломков БпЛА загорелись гаражи.
Спасатели продолжают работать на местах происшествий
Тем временем в КГГА проинформировали, что поезда на "красной" ветке столичного метро курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". При этом пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.
Напомним
В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ21.07.25, 06:31 • 28713 просмотров