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Спасатели подтвердили гибель человека в результате атаки на Киев и показали последствия ударов

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один пострадал. Зафиксированы пожары в Шевченковском, Днепровском, Дарницком и Святошинском районах, поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская" и детсад.

Спасатели подтвердили гибель человека в результате атаки на Киев и показали последствия ударов

Один человек погиб в Киеве из-за массированной российской атаки. Эту информацию подтвердили в столичном управлении ГСЧС, сообщает УНН.

Детали

Там также обнародовали фото последствий ударов и рассказали подробности атаки на столицу.

  • Шевченковский район: в результате попадания обломков БпЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.
    • Днепровский район: загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.м.
      • Дарницкий район: возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.
        • Святошинский район: из-за падения обломков БпЛА загорелись гаражи.

          Спасатели продолжают работать на местах происшествий

          - добавили в ГСЧС Киева.

          Тем временем в КГГА проинформировали, что поезда на "красной" ветке столичного метро курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". При этом пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.

          Напомним

          В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.

          Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ21.07.25, 06:31 • 28713 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          ВойнаКиев
          Дарницкий район
          Святошинский район
          Киевская городская государственная администрация
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Киев
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