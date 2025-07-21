Спасатели подтвердили гибель человека в результате атаки на Киев и показали последствия ударов

Один человек погиб в Киеве из-за массированной российской атаки. Эту информацию подтвердили в столичном управлении ГСЧС, сообщает УНН.

Детали

Там также обнародовали фото последствий ударов и рассказали подробности атаки на столицу.

Шевченковский район: в результате попадания обломков БпЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.

Днепровский район: загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.м.

Дарницкий район: возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.

Святошинский район: из-за падения обломков БпЛА загорелись гаражи.

Спасатели продолжают работать на местах происшествий - добавили в ГСЧС Киева.

Тем временем в КГГА проинформировали, что поезда на "красной" ветке столичного метро курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". При этом пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.

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