Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ

Ивано-Франковск в ночь на понедельник, 21 июля, подвергся самой масштабной атаке со времени полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что Ивано-Франковск подвергся комбинированному удару с применением ракет и "шахедов".

Имеем в 3 селах общины повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей общины есть пострадавшие. Но в легком состоянии - уточнил Марцинкив.

По его словам, ударов было "очень много".

"Спасибо ПВО. Всем, кто причастен к обороне города Ивано-Франковска", - добавил мэр.

Напомним

В ночь на 21 июля Россия вывела в акваторию Черного моря подводный ракетоноситель, максимальным залпом до 6 крылатых ракет "Калибр". Тем временем Воздушные силы предупредили о взлете нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.

Жительница Ивано-Франковской области умерла от травм, полученных во время атаки РФ 29 июня