Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Киев • УНН
Ивано-Франковск подвергся комбинированному удару ракетами и «шахедами» в ночь на 21 июля. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пострадавшие в трех селах общины.
Ивано-Франковск в ночь на понедельник, 21 июля, подвергся самой масштабной атаке со времени полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, информирует УНН.
Детали
Он отметил, что Ивано-Франковск подвергся комбинированному удару с применением ракет и "шахедов".
Имеем в 3 селах общины повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей общины есть пострадавшие. Но в легком состоянии
По его словам, ударов было "очень много".
"Спасибо ПВО. Всем, кто причастен к обороне города Ивано-Франковска", - добавил мэр.
Напомним
В ночь на 21 июля Россия вывела в акваторию Черного моря подводный ракетоноситель, максимальным залпом до 6 крылатых ракет "Калибр". Тем временем Воздушные силы предупредили о взлете нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).
В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.
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