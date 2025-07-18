Жительница Ивано-Франковской области умерла от травм, полученных во время атаки РФ 29 июня

Жительница села Нараевка Большовцевской общины Ивано-Франковского района Анна Косач, получившая многочисленные травмы во время атаки российских оккупантов 29 июня, скончалась в больнице. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Светлана Онищук, передает УНН.

От травм, полученных в результате вражеской атаки на Прикарпатье 29 июня, ушла в вечность Анна Косач из села Нараевка Большовцевской общины - написала Онищук в своем Telegram-канале.

По ее словам, тем утром женщину госпитализировали с многочисленными травмами. К сожалению, спасти ее не удалось.

Напомним

В ночь на 29 июня Украина пережила массированную ночную атаку. Россия обстреляла предприятия на Полтавщине и Запорожье. Были зафиксированы атаки БПЛА на Львов, Тернополь и Ивано-Франковщину, а также движение ракет в Черниговской области.