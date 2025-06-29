Масована атака на Україну: ворожі ракети та БпЛА вразили підприємства
Київ • УНН
Україна переживає масовану нічну атаку, вражені підприємства на Полтавщині та Запоріжжі. Зафіксовано атаки БпЛА на Львів, Тернопіль та Івано-Франківщину, а також рух ракет у Чернігівській області.
Україна в ніч на неділю, 29 червня, опинилась під черговою масованою атаку з боку росії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Так, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про атаку на одне з підприємств у Кременчуцькому районі.
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У свою чергу керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про пошкодження виробничого приміщення одного з підприємств.
Попередньо, люди не постраждали
Тим часом моніторингові канали інформують про масовану атаку БпЛА на Львів та область, Тернопіль та Івано-Франківщину.
Крім того, у Повітряних силах (ПС) повідомили про рух ворожих крилатих ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
Нагадаємо
В ніч на неділю, 29 червня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Повітряних силах повідомили про запуск крилатих ракет у напрямку Кременчука, Крім того, у ПС попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
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