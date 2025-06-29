Масована атака на Україну: ворожі ракети та БпЛА вразили підприємства

Україна в ніч на неділю, 29 червня, опинилась під черговою масованою атаку з боку росії. Про це повідомляє УНН.

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Так, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про атаку на одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Загроза актуальна! До відбою тривоги залишайтеся в укриттях - написав Когут.

У свою чергу керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про пошкодження виробничого приміщення одного з підприємств.

Попередньо, люди не постраждали - уточнив Федоров.

Тим часом моніторингові канали інформують про масовану атаку БпЛА на Львів та область, Тернопіль та Івано-Франківщину.

Крім того, у Повітряних силах (ПС) повідомили про рух ворожих крилатих ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

Нагадаємо

В ніч на неділю, 29 червня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Повітряних силах повідомили про запуск крилатих ракет у напрямку Кременчука, Крім того, у ПС попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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