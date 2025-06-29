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Крылатая ракета

Массированная атака на Украину: вражеские ракеты и БПЛА поразили предприятия

Киев • УНН

 • 4860 просмотра

Украина переживает массированную ночную атаку, поражены предприятия на Полтавщине и Запорожье. Зафиксированы атаки БПЛА на Львов, Тернополь и Ивано-Франковскую область, а также движение ракет в Черниговской области.

Массированная атака на Украину: вражеские ракеты и БПЛА поразили предприятия

Украина в ночь на воскресенье, 29 июня, оказалась под очередной массированной атакой со стороны России. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Так, руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил об атаке на одно из предприятий в Кременчугском районе.

Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Угроза актуальна! До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях

- написал Когут.

В свою очередь руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал о повреждении производственного помещения одного из предприятий.

Предварительно, люди не пострадали

- уточнил Федоров.

Тем временем мониторинговые каналы информируют о массированной атаке БпЛА на Львов и область, Тернополь и Ивано-Франковщину.

Кроме того, в Воздушных силах (ВС) сообщили о движении вражеских крылатых ракет на Черниговщине в юго-западном направлении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 29 июня, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, в Воздушных силах сообщили о запуске крылатых ракет в направлении Кременчуга. Кроме того, в ВС предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Над Харьковом сбили ударный дрон, но над городом еще есть вражеские беспилотники - мэр28.06.25, 20:05 • 3434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина
Кременчуг
Тернополь
Львов
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