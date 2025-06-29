Массированная атака на Украину: вражеские ракеты и БПЛА поразили предприятия

Украина в ночь на воскресенье, 29 июня, оказалась под очередной массированной атакой со стороны России. Об этом сообщает УНН.

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Так, руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил об атаке на одно из предприятий в Кременчугском районе.

Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Угроза актуальна! До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях - написал Когут.

В свою очередь руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал о повреждении производственного помещения одного из предприятий.

Предварительно, люди не пострадали - уточнил Федоров.

Тем временем мониторинговые каналы информируют о массированной атаке БпЛА на Львов и область, Тернополь и Ивано-Франковщину.

Кроме того, в Воздушных силах (ВС) сообщили о движении вражеских крылатых ракет на Черниговщине в юго-западном направлении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 29 июня, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, в Воздушных силах сообщили о запуске крылатых ракет в направлении Кременчуга. Кроме того, в ВС предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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