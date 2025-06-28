Над Харьковом сбили ударный дрон, но над городом еще есть вражеские беспилотники - мэр
Киев • УНН
Силы обороны сбили ударный вражеский дрон над Харьковом, предварительно без последствий. Городской голова Игорь Терехов сообщил о наличии других вражеских БПЛА в небе города.
Ударный вражеский дрон сбили над Харьковом, предварительно – без последствий. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Силами обороны над Харьковом был сбит ударный дрон. Предварительно – без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны, лучше перейдите в укрытие
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