Над Харьковом сбили ударный дрон, но над городом еще есть вражеские беспилотники - мэр

Ударный вражеский дрон сбили над Харьковом, предварительно – без последствий. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Силами обороны над Харьковом был сбит ударный дрон. Предварительно – без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны, лучше перейдите в укрытие - сообщил Терехов.

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