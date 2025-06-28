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Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
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Над Харьковом сбили ударный дрон, но над городом еще есть вражеские беспилотники - мэр

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Силы обороны сбили ударный вражеский дрон над Харьковом, предварительно без последствий. Городской голова Игорь Терехов сообщил о наличии других вражеских БПЛА в небе города.

Над Харьковом сбили ударный дрон, но над городом еще есть вражеские беспилотники - мэр

Ударный вражеский дрон сбили над Харьковом, предварительно – без последствий. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Силами обороны над Харьковом был сбит ударный дрон. Предварительно – без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны, лучше перейдите в укрытие 

- сообщил Терехов.

В Харькове задержали 19-летнюю российскую агентку за теракт против военных с подрывом скутера25.06.25, 10:59 • 2382 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Игорь Терехов
Харьков
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