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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове задержали 19-летнюю российскую агентку за теракт против военных с подрывом скутера

Киев • УНН

 • 246 просмотра

За данными СБУ, 19-летняя харьковчанка, завербованная врагом, передала заминированный скутер ВСУ под видом волонтёрской помощи, который взорвался возле кафе. Девушку задержали, ей грозит пожизненное заключение.

В Харькове задержали 19-летнюю российскую агентку за теракт против военных с подрывом скутера

В Харькове задержали 19-летнюю российскую агентку, которая передала военным ВСУ заминированный скутер как "волонтерскую помощь", взорвавшийся возле харьковского кафе, когда рядом находились двое военных, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали агентку рф, которая 20 июня этого года совершила теракт против защитников Харькова. В тот день российские спецслужбисты активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных. Взрыв произошел возле харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера

- сообщили в СБУ.

Детали

По данным следствия, агрессор завербовал 19-летнюю харьковчанку, которую "нашел" на Телеграм-каналах по поиску работы. "После вербовки агентка получила подробные инструкции от куратора на изготовление СВУ в "домашних" условиях. После этого она приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва", - рассказали в СБУ.

"Готовую взрывчатку фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала СВУ в его багажнике", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, с помощью камеры, которая была замаскирована на месте спланированного теракта, российские спецслужбисты отследили прибытие военных на "локацию".

"После совершения преступления террористка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители", - отметили в СБУ.

Во время обыска у нее, как указано, изъяли неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на врага.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Взрывы в Ивано-Франковске: СБУ сообщила, что теракт организовала рф, враг подорвал собственных агентов12.03.25, 16:30 • 17203 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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