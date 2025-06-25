У Харкові затримали 19-річну російську агентку за теракт проти військових із підривом скутера

У Харкові затримали 19-річну російську агентку, яка передала військовим ЗСУ замінований скутер як "волонтерську допомогу", що вибухнув біля харківського кафе, коли поруч перебували двоє військових, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали агентку рф, яка 20 червня цього року здійснила теракт проти оборонців Харкова. Того дня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними слідства, агресор завербував 19-річну харків’янку, яку "знайшов" на Телеграм-каналах з пошуку роботи. "Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву", - розповіли у СБУ.

"Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - повідомили у СБУ.

За даними СБУ, за допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на "локацію".

"Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці", - зазначили у СБУ.

Під час обшуку у неї, як вказано, вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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